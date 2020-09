Agustin Galiana sort un album de reprises : "Quand je parle de mes projets je suis heureux"

Le choix des chansons qui figurent sur cet album sont certes des classiques de la variété française, mais elles sont liés à l'arrivée du chanteur et comédien en France. Il révèle : "Il y a 7 ans et demi quand je suis arrivé en France, ma façon d'apprendre le français était de beaucoup écouter la radio, d'aller au cinéma et d'entendre beaucoup de musique pour habituer mon oreille aux sonorités de la langue française. Toutes ces chansons que j'ai mises ans l'album sont des chansons qui m'ont séduites à mon arrivée en France et m'ont accompagné pendant mes premiers castings. Ce sont des chansons auxquelles je suis très attaché parce qu'elles m'ont permis de parler le français comme je le parle aujourd'hui".

Je sais bien que je ne ferai pas la révolution musicale avec cet album, mais je trouve que c'est un album qui fait du bien et c'était mon objectif de mettre de la joie, du soleil et de la lumière dans la vie des gens.

Il est donc de retour à la fois avec l'album Plein soleil mais aussi pour une nouvelle saison de Clem, qui pourrait sortir dans les mois suivants après la clôture de la saison précédente au mois de janvier 2020. Il annonce : "Cette semaine on a démarré le tournage de la saison 11 qui sera bientôt à l'écran. On espère au printemps parce que la covid a tout bousculé".

Après le confinement durant lequel Agustin est resté cloîtré en France, l'acteur a retrouvé sa famille et son Espagne natale pour les vacances d'été, un moment plein de bonheur et de tendresse qui lui a fait énormément de bien après cette période morose : "En été j'ai passé deux mois là-bas et j'ai rechargé les batteries et je suis revenu en France avec plein d'énergie pour attaquer la rentrée".

Agustin Galiana n'a pas encore reçu de retour des artistes pour lesquels il a repris les chansons mais il espère que ces versions ensoleillées et chaleureuses leur feront plaisir. Le comédien a en tout cas déjà présenté l'album en avant-première à sa famille lors de son anniversaire. "Cela m'a fait plaisir et c'était une fierté de donner les premiers exemplaires à ma famille. Ils étaient hyper surpris parce que c'était mon anniversaire mais c’est moi qui ai fait les cadeaux" précise-t-il.

"Je ne suis pas tout le temps de bonne humeur"

TOURNAGE CLEM 1009-EPISODE 24 - © Pascal POTIER / VISUAL Press Agency - Visual Press Agency

On connaît évidemment Agustin Galiana pour sa bonne humeur légendaire. Pourtant, le principal intéressé assure qu'il a lui aussi ses côtés sombres. "Parfois on me demande 'est-ce que tu es tout le temps de bonne humeur ?' Non je ne le suis pas tout le temps. Il y a des moments ou j'ai des problèmes comme tout le monde mais je suis quelqu'un de très positif, et quand je parle de mes projets je suis heureux" affirme-t-il, une fois de plus, avec le sourire.

Son caractère dénote d'ailleurs avec... l'esprit parisien de la capitale qu'il a rejoint à son arrivée dans l'Hexagone. "Ce qui me fait peur c'est de prendre leur caractère parce que les gens sont un peu agressifs. C'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé à Paris il y a sept ans et demi : c'est une ville qui te donne un coup de pied dans l'estomac. Ce n'est pas une ville comme Madrid ou Bruxelles : quand on arrive il y a un accueil chaleureux tout de suite. À Paris, c'était différent pour moi : j'ai dû me battre pour rester ici" confie-t-il.

De là à le voir bientôt domicilié en Belgique et former un duo le plus souriant possible avec Sara De Paduwa ? On attende que cela !

