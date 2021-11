Adrien Devyver sur son rôle de papa : "J’ai pris beaucoup de choses en main pour répartir la charge mentale"

Adrien Devyver était l’invité du 8/9 pour présenter son nouveau livre Moi papa : Manuel incomplet pour (futur) papa pas encore tout à fait prêt. Cet ouvrage renseigne tous les gestes importants pour accompagner la grossesse et le développement de son enfant. Il y a trois ans Adrien Devyver endossait ce qu’il considère comme le plus beau métier du monde : devenir papa ! Avant ça, le concept de 'père' était très vague. Dès l’instant où il l’a su, Adrien s’est posé des milliers de questions : Comment appréhender la première échographie ? Quelles sont les techniques pour communiquer avec un bébé in utero ? Comment gérer les premières contractions ? Quels sont les bons réflexes pour réussir le premier bain ? Le premier biberon, chaud, tiède ou froid ? Dans ce livre, avec l’aide d’autres papas et d’experts de la santé, il tente d’amener des éléments de réponses à toutes ces interrogations. Pour lui mais aussi pour aider les futurs papas en leur donnant tous les outils nécessaires à leur épanouissement dans la parentalité !

Rassurer les papas grâce aux experts

Après son livre sur le TDA/H paru il y a deux ans, Adrien Devyver s’intéresse cette fois à l’apprentissage du rôle de futur papa. L’animateur a tenu toutefois à préserver la sphère privée de son couple tout en évoquant son expérience enrichissante de jeune papa : "Je me suis demandé comment raconter mes sensations de papa, sans entrer dans l’intimité. C’était un exercice assez compliqué à mettre en place et je me suis surtout basé sur ce qu’il s’est passé dans mon cerveau : qu’est-ce que j’avais comme attentes, comme craintes, comme complications que je rencontrais avec mon enfant. Pour répondre à toutes ces questions, l’idéal c’est de faire parler des experts qui confirment si on est dans le bon ou mauvais chemin".

Accompagner la grossesse

Un livre avec des conseils d’experts faisait aussi sens pour déconstruire les stéréotypes qui entourent souvent la paternité, comme celui qu’un homme est mis à l’écart par sa conjointe pendant la grossesse. "J’ai décidé de prendre le contrepied et de vivre cette grossesse" déclare d’ailleurs Adrien Devyver. "J’estime l’avoir vécue aussi en moi-même. Les 3 premières années d’accompagnement de mon fils, j’ai été un papa très investi, qui prenait beaucoup de choses en main pour répartir la charge mentale de manière équilibrée". L’animateur de la RTBF passe ainsi en revue les nombreux moments clés d’une grossesse et les premières années de vie d’un bébé pour lesquels le rôle du père est important. Parler à son enfant alors qu’il est encore dans le ventre de sa mère permet de rassurer celui-ci lorsqu’il vient au monde. "Je donne beaucoup la parole à des personnes qui s’occupent d’analyser le rapport qu’il y a entre le langage et l’enfant et notamment les sons qu’il perçoit. Il perçoit des sons graves beaucoup plus facilement in utero, et il s’habituera très rapidement à la voix du papa" explique-t-il.

L’expérience d’Adrien avec un premier enfant

Adrien Devyver expose aussi tout ce qui lui traverse l’esprit depuis qu’il a appris qu’il serait papa. Il se souvient notamment bien du jour de la naissance de son petit garçon. "Ce chemin entre ma maison et l’hôpital est sans doute le plus beau chemin que je n’ai jamais fait de ma vie parce qu’il y a tout un questionnement qui se met en place : il y aura la découverte, un mystère qui est là et puis une adrénaline qu’on a jamais connue auparavant". Nuits, panades,… Il partage également sa propre expérience relative au développement de l’enfant. Il s’est par exemple rendu compte qu’un bébé, même s’il ne comprend pas tout ce qu’on lui raconte, est une vraie éponge : il capte toutes les ondes positives ou négatives dégagées par ses parents. Un conseil donc : laissez les problèmes du travail de côté au moment de revenir à votre domicile. Moi papa : Manuel incomplet pour (futur) papa pas encore tout à fait prêt prodigue, avec bienveillance, de nombreux conseils d’experts sans pour autant donner des leçons. Bref, c’est le livre idéal pour renforcer les liens du couple en toute simplicité et pour inviter les papas à soutenir davantage les mamans.

