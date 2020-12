Adrien Devyver : "Patrick Bruel m’a envoyé un message pour chanter encore avec lui cette année"

Dès ce soir, Sara, Ophélie et Adrien entameront leur marathon radio de 144h. Du 17 au 23 décembre, les 3 animateurs vous donnent rendez-vous en radio, en télé et sur le web pour vivre avec eux cette édition spéciale !

Du stress face au changement

A l’aube du lancement de ce Viva for Life 2020, Adrien Devyver décrit son ressenti face à l’aventure inédite qui l’attend dans le cube cette année : "La nuit n’a pas été très réparatrice parce qu’il y a le stress du changement. C’est assez flippant pour tout le monde parce qu’on ne sait pas très bien à quoi s’attendre, la manière dont les gens vont réagir par rapport à la mobilisation, etc. Nous, on a l’envie de répandre le message le plus loin et le plus largement possible et le fait d’être seuls dans cet espace, c’est un peu complexe", commente l’animateur.

Adrien Devyver enchaîne en précisant que cette édition qui, rappelons-le, ne pourra pas accueillir de public en raison de la situation sanitaire, sera donc tout à fait inédite : "Ce sera une édition qui est le symbole de la mentalité qui est en train de se développer un peu partout dans le monde maintenant, celui de la solidarité. C’est donc peut-être le bon moment pour vraiment être au cœur des préoccupations des gens", précise-t-il.

Un "fanwall" pour créer une interactivité

Le journaliste voit d’ailleurs une sorte de nouveau challenge dans cette édition : "D’habitude, on a toujours des invités qui viennent nous rendre visite […] Là non, on sera juste à trois, pendant une semaine, totalement isolés dans notre bulle. Cette fameuse bulle dont on n’arrête pas de parler depuis un moment. Ça va être amusant parce que ça va être quelque chose de tout à fait neuf."

Malgré tout l’événement a été pensé pour que les animateurs ne soient pas privés de tout contact. Le "fanwall" sera bien présent dans le cube et permettra à tout le monde de s’y inviter : "Cela permettra qu’on ait des contacts, qu’on soit soutenus et qu’on ait aussi des échanges avec toutes les personnes qui soutiennent cette belle opération", assure Adrien.