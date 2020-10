Pour y arriver, Adrien a puisé dans ses atouts : la créativité ! En tirant des leçons de sa propre expérience, dans On m'appelle la tornade : parcours de vie d'un créatif encombrant, il vous livrera des clés et des mécanismes qui vous aideront à mieux vivre avec un TDA/H.

Le jour où Adrien a compris qu'il était TDA/H

Adrien Devyver, atteint du trouble de l'attention : "On a besoin d'un cadre tout le temps" - © Kennes

Adrien Devyver a mis du temps à mettre un nom sur le trouble qui l'atteint depuis l'enfance puisqu'on ne parlait pas encore de TDA/H mais plutôt d'hyperkinétique.

"J'ai appris à vivre avec cela, à créer un peu mes armes pour essayer de lutter notamment face à cette problématique à l'école. Puis petit à petit, au fur et à mesure que la vie avance et que je devais être de plus en plus indépendant, notamment professionnellement aussi, je me suis rendu compte en regardant autour de moi, en discutant, en lisant pas mal d'articles que ce TDA/H existait. Et cela correspondait beaucoup aux problèmes que je rencontrais au quotidien" dévoile-t-il.

►►► À lire aussi : Chimène Badi sur son duo avec Johnny : "Un des plus beaux souvenirs de ma carrière"

Et cette révélation elle arrive lorsqu'il travaille à la RTBF alors qu'un directeur d'une école interdit à un enfant porteur de ce trouble de venir en visite sur le site des médias du service public : "La maman m'a envoyé un message de détresse, je lui ai répondu en disant venez avec le petit sur le plateau d'Un gars un chef, on court-circuite la direction, cela me fait toujours bien rire. il est arrivé sur le plateau de l'émission et je me suis reconnu dans ce petit personnage, Nathan, qui est vraiment un super bonhomme. Cela a été un déclic. Je me suis dit : 'Il faut vraiment que je puisse apporter ma petite pierre à l'édifice à l'association TDA/H Belgique'".