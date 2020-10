Le yoga des enfants regroupe 73 postures illustrées . Elles permettront aux enfants d'arriver à une pratique autonome de la discipline, à réfléchir et à méditer. Chaque posture est accompagnée d'un descriptif, de ses bienfaits et d'instructions pour la réaliser correctement.

Passionnée de yoga depuis ses 13 ans

Adeline Blondieau : "Je me sens bien dans ma nouvelle vie de sophrologue" - © VALERY HACHE - AFP

Si Adeline Blondieau est célèbre pour ses rôles dans diverses séries et films, la comédienne s'est reconvertie dans la sophrologie. Elle est également passionnée de yoga depuis l'âge de 13 ans.

Elle dévoile comment elle a accroché à cette pratique de bien-être physique et psychologique : "J'étais insomniaque et je n'avais pas envie de tomber dans les médicaments, je devais en avoir une certaine conscience à ce moment là, et j'ai pensé : 'Le yoga, les gens ont l'air super calme'. J'ai poussé la porte et je suis tombée sur une bande de gens qui avaient 65 ans qui étaient tous super sympa, hyper bienveillants et qui avaient une énergie hyper fluide et douce. Cela m'a beaucoup aidé et le yoga est devenu un compagnon à partir de ce moment".

Le yoga pour Adeline, c'est son hygiène de vie. "Quand je l'ai arrêté parce que je n'avais plus le temps de m'occuper de moi et d'écouter mon corps, j'ai fait un très joli burn out il y a une dizaine d'années. Puis je me suis aperçue que quand on méditait, on prenait le temps pour soi (...) ce qui fait partie des messages de la sophrologie" affirme-t-elle.