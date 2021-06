Aaron, nouveau venu du 8/9 continue, revisite "E Viva Mexico" pour le match des Diables face à l’Italie

Tout l’été sur VivaCité et sur La Une, retrouvez la nouvelle bande du 8/9 continue avec Cyril , Livia et Aaron . Si vous connaissez Livia pour ses chroniques et ses rires dans Le Grand Cactus et ses quelques apparitions dans Le 8/9, Super Nanas et Quoi de Neuf, vous découvrez sûrement Aaron, le 'petit nouveau' de l’équipe, fraîchement débarqué sur les antennes de la RTBF.

Et notre nouveau chroniqueur a relevé le défi ! Découvrez cette chanson conviviale et dans laquelle il n’a pas manqué de taquiner la Squadra Azzura si chère à sa nouvelle collègue, Livia. La chroniqueuse est en effet d’origine italienne – elle a d’ailleurs participé à un clip sur ses racines avec d’autres italo-belges pour commémorer l’immigration italienne dans le plat pays - et fervente supportrice de l’équipe quatre fois championne du monde et une fois championne d’Europe.

Depuis que les autres pays savent qu’on s’amène à l’Euro,

Dans les coulisses, on dit que pour nous battre faut s’lever tôt

Ils savent qu’on est très fort et rapide comme Ronaldinho

Et que sur le terrain, on va plus vite qu’les escargots

Quand on shoote sur la balle, plus d’Italien pour nous stopper (hum hum)

Attention les copains, ils vont pleurer comme des bébés

Les supporters sont là par milliers devant la télé

Allez les gars, courage ce soir c’est spaghettis au dîner !

Et nous v’là à l’Euro

On va gagner l’Euro

Les p’tits Belges, les p’tits Belges ils sont à l’Euro !

Ciao, Ciao les Italos, les Italos, on vous dit ciao (bis)

Ciao, Ciao les Italos, et on s’reverra au bistro !