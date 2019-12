A quelques jours du duel des Sporting, Anderlecht contre Charleroi c'est comme si on avait inversé les rôles

Thibaut Roland revient ce matin l'actualité sportive du weekend et principalement sur deux clubs, deux Sporting, qui ne sont pas à la place où on les attendait.

Nous sommes à six jours du duel des Sporting, Anderlecht contre Charleroi.

; - © Tous droits réservés

Je demande officiellement à tous les Anderlechtois de se bouger parce que sinon Monsieur Cyril ici présent va faire le kéké pendant un mois et va démarrer toutes ses émissions en chantant "Pays de Charleroi". Non mais ça nous pend tous au nez si on ne fait rien...

Et pourtant, quand on regarde la situation des deux Sportings, c'est comme si on avait inversé les rôles.

Avant le début du championnat, on annonçait un chemin de croix pour Charleroi, ils avaient perdu Felice Mazzu qui était le "Merlin l'Enchanteur du Mambourg", l'homme qui transformait l'eau en vin. On doutait des transferts. On les voyant naviguer entre la 8 et la 12e place. Et de l'autre, on nous promettait à Anderlecht où le football champagne allait couler à flot et pour l'instant, on se dit qu'on nous a trompés sur la marchandise et qu'on nous a mis du Kidibul à la place d'un magnum de Laurent Perrier.

Alors, vous avez tous les docteurs Knock du foot qui sont en train de nous poser leur diagnostic et qui nous disent: