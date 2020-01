"1917", le film de guerre incontournable de ce début d'année !

All Of Us ‖ Film Fest Gent 2019 ‖ #BelgianCinemaToday - 08/01/2020 All Of Us - Willem Wallyn – Belgium 2019 (Lumière) Het is alweer twintig jaar geleden dat Willem Wallyn’s langspeeldebuut ‘Film 1’ uitkwam, een ingenieuze thriller over de Agusta-affaire. Sindsdien stond hij als scenarist aan het roer van gesmaakte tv-reeksen als ‘Zone Stad’, ‘Aspe’ en ‘De 16’. En kijk, nu heeft Wallyn een opvolger klaar over een thema dat hem maar niet losliet: de dood. In ‘All of us’ komen terminale patiënten samen in een zelfhulpgroep, onder de hoede van de onervaren therapeute Els (Barbara Sarafian). Een van haar patiënten is Cathy (Maaike Neuville), een huisvrouw die het slechte nieuws van haar nakende dood koste wat het kost geheim wil houden voor haar familie. De zorg voor haar gezin wil ze toevertrouwen aan haar zus, die daar zelf niet zo gediend mee is. Joke Devynck, Jan Hammenecker, Bruno Vanden Broecke, Ella Leyers, Gilles de Schryver, Delphine Bafort en Wim Opbrouck vervolledigen de cast samen met nieuwkomers Janelle Vanes en Anne-Laure Vandeputte. Director and screenwriter Willem Wallyn’s follow-up to his much-discussed debut feature ‘Film 1’ tells the story of a self-help group for terminal patients led by an inexperienced therapist. One of the patients is Cathy, a housewife who decides to keep her impending death a secret from her family. -- Share your festival moments with #FFGent and #WSAwards