10 ans des Pigeons : "Il n'y avait pas d'émission de conso en Belgique, il fallait tout écrire"

À travers de nouveaux reportages, notre bande d’experts vous révèlera toujours plus de trucs et astuces pour faire des économies et renflouer vos comptes en banque.

10 ans et toujours autant de succès pour On n’est pas des pigeons, votre rendez-vous quotidien de la conso. Benjamin Maréchal, s’il n’était pas à la présentation de l’émission à ses débuts, faisait déjà partie de l’équipe. Il se souvient du lancement, le 21 mars 2011 : "Il n’y avait pas d’émission de conso en Belgique donc il fallait tout faire, tout écrire, décoder les étiquettes et les stratégies de marque. Il n’y avait pas grand-chose donc je me souviens qu’on faisait dossier sur dossier". Depuis, beaucoup de visages d’hier sont encore là aujourd’hui. "Ce soir en direct on fête les 10 ans mais pour ne pas faire que les diapositives et comme c’est compliqué en ce moment (avec la crise sanitaire et économique), on a choisi de venir avec de la matière neuve pour une soirée qui vous fera gagner de l’argent" annonce-t-il. Toutes les normes sanitaires seront évidemment respectées pour ce prime spécial.

L’animateur est aux commandes de l’émission depuis désormais trois ans. Aux débuts de la quotidienne des Pigeons, il prenait en charge le 3 minutes pour convaincre, une interview sans langue de bois et "un peu serrée". "Je me souviens dans les coulisses, avant que l’émission ne démarre vraiment à l’antenne, on avait testé la séquence notamment sur l’administrateur général et le rédacteur en chef de la RTBF. Forcément on y avait été à fond avec des questions bien senties et après on s’était dit qu’on n’aurait pas dû le faire. Même si c’était un exercice, on les avait un peu bousculés" révèle-t-il.