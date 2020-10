"1 semaine sur 2" : la mini-série humoristique et irrévérencieuse à dévorer en famille

Venus présenter la mini-série "1 semaine sur 2", à découvrir tous les jours de la semaine avant le JT de 19h30 sur La Une, les comédiens liégeois Carole Matagne et Jean-Jacques Rausin ont apporté la bonne humeur et une belle dose d'humour sur le plateau du 8/9.

"1 semaine sur 2", de quoi ça parle ?

C’est l’histoire quotidienne d’une famille recomposée dans laquelle chacun essaie de trouver sa place. Carole vient d’emménager avec Jean-Jacques. Ils sont très amoureux. Le problème, c’est que Jean-Jacques a déjà 3 enfants et Carole, les enfants, ce n’est pas vraiment son truc…

La mini-série est inspirée du one woman show de Carole Matagne, qui occupe le rôle de la belle-mère, lui-même inspiré de sa vraie vie : "Il y a quelques années j’ai vécu avec quelqu’un qui avait un enfant et… c’est pas facile. J’ai de très bons souvenirs, rigole-t-elle. Et puis j’ai eu envie de faire un spectacle. J’en ai parlé au grand Mathieu Debatty, qui est un excellent comédien metteur en scène et auteur. On a écrit un spectacle et on s’est dit 'si on en faisait une série' et on l’a fait."

Jean-Jacques Rausin a ensuite rejoint le projet, il explique comment : "On s’est rencontré à une soirée, elle m’a parlé de capsules humoristiques et elle m’a invité à aller voir son one woman show, j’ai été le voir et je suis tombé amoureux du spectacle et amoureux de Carole évidemment…" ("sur scène" précise Carole sous les rires du plateau du 8/9).

À la manière de "Parents mode d’emploi", les capsules humoristiques de "1 semaine sur 2" distraient chaque jour vos débuts de soirée pendant 3 minutes avant le JT de 19h30.