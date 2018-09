Zidrou poursuit les aventures BD de Ric Hochet

Le scénariste BD Zidrou était avec nous par téléphone pour les nouvelles aventures de Ric Hochet, Comment réussir un assassinat.

Créé dans les années 60, le journaliste/détective vit désormais de nouvelles aventures sous la plume de Van Liemt et les histoires de Zidrou (Tamara, L'élève Ducobu).

Créé dans les années 60 par André-Paul Duchateau et Tibet, Ric revient en force grâce au scénario de Zidrou. Personne ne m'avait rien dit. Au départ , j'étais uniquement censé faire un album hommage. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à reprendre les aventures de Ric.

Dans le 3e tome de ses Nouvelles aventures, la France est touchée par une série d’assassinats. À première vue, il n’y a aucun lien entre ces crimes. Jusqu’au jour où Ric Hochet démasque le coupable : un manuel du crime parfait.

Ma priorité est de donner de l'étoffe au personnage. Nadine (la fiancée de Ric Hochet ndlr) était au départ une potiche. Ici, elle existe vraiment.