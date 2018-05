Zidane passe de joueur à coach légendaire !

Focus sur l'actualité sportive du week-end avec Manu Jous

La finale en League des champions... Zidane : on célèbre les 20 ans de la victoire de la France - Zidane joueur légendaire affichait 3 buts en coupe de Finale - un exploit. Il passe de joueur légendaire à coach légendaire ! 3ème sacre d'affilé en League des champions. Alors oui "avec les joueurs qu'il a à disposition" diront certains - sauf que ses prédécesseurs n'y sont pas arrivé ! - "Je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde" précise Zidane mais il communique une passion et impose le respect !

Nafi Thiam... On ne sait pas où elle va s'arrêter. Elle enchaîne les défis et les relève à chaque fois. Nouveau record du monde et donc chapeau bas à cette jeune demoiselle invaincue !

Le FRC Liège - Enfin en D1 amateurs.