Zazie signe un très beau retour avec ce titre " Speed"

Coup de projecteur sur les sorties musicales de la semaine avec Julie Compagnon qui met en lumière tout d'abord Zazie qui quitte son siège de coach The Voice France pour enfin nous annoncer un album à venir. Marc Lavoine fait également un retour tout en charme tandis que Will Smith va quant à lui faire danser le monde entier !

Marc Lavoine... autre retour avec un 12ème album studio. "Comme je t'aime" ... Ca ressemble à ce qu'il a toujours fait et à chaque fois ça fonctionne ! "Il peut faire n'importe quoi et ça marche" dixit Cyril, enfin quand on dit n'importe quoi, on se comprend ! ...

Si vous êtes fan du chanteur, soyez attentif car vous aurez la possibilité de le voir et de le rencontrer à Nice grâce à votre radio préférée! Restez bien branché dans les jours qui viennent... Et la vie va !