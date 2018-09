Yves Duteil vous présente "Respect" avant son retour sur scène!

Yves Duteil était dans le 8/9 ce matin pour son nouvel album Respect.

Après 6 années sans nouvel album, Yves Duteil nous propose avec Respect son 15e album studio dont il signe textes et musiques.

Si plusieurs chansons sont marquées par les attentats tragiques survenus en France et en Belgique, comme toujours, Yves Duteil a choisi d'aller vers la lumière. Comme il le chante dans l'un des titres, on n'est jamais vraiment "A l'abri du meilleur".

Ecrire cet album m'a pris deux ans. J'ai travaillé dessus tous les jours. J'ai toutes les versions successives des textes. Il y en a parfois une vingtaine. Je peaufine à l'infini, je réécris beaucoup.

On retrouve sur cet album plusieurs titres qui évoque la vie personnelle du chanteur : j'écris des chansons sur des gens. Tous les prénoms et les portraits dans cet album sont des gens qui existent vraiment. Tous les portraits sont des proches. "Le passeur de lumière" est, par exemple, le papa de mon épouse, passionné d'astronomie.

En concert le 28 octobre au Forum de Liège.

Le 9 février au Centre Culturel de Huy.

Le spectacle sur scène sera acoustique mais élaboré, avec violoncelle, guitare, piano, un peu de percussions et une contrebasse. On y retrouvera ses classiques comme Prendre un enfant. La version nouvelle de "Prendre un enfant" est différente tout en étant fidèle à l'originale. Chaque concert est une occasion de se réinventer et de s'amuser.