Ysaline Bonaventure : un déclic pour la réussite

Début de l'Open de tennis d'Australie la nuit dernière, avec, côté belge, une petite nouvelle : Ysaline Bonaventure.

La rencontre s'est soldée par un échec et l'aventure se termine déjà pour elle, mais ceci n'enlève rien à la belle histoire de cette stavelotaine de 24 ans, 158ème mondiale.

Après avoir essayé 13 fois de se qualifier pour le tournois du Grand Chelem, elle y arrive enfin.

En tout cas, elle fait beaucoup de sacrifices pour y arriver : vie de famille, vie sociale, aspect financier, etc. On ne peut que lui souhaiter le meilleur pour les années à venir et espérer que cette qualification soit LE déclic qui puisse lui permettre de réussir lors de ses futures rencontres.