Le 8/9

Tous les vendredis, mardis, mercredis, jeudis de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

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YOUPIE YOUPIE YEAH

Vous avez beaucoup de mal ce matin à vous motiver pour aller travailler? Ecoutez le Live de Jean-Luc Fonck et surtout n’hésitez pas à l’enregistrer pour l’écouter tous les matins au réveil... Effet garanti!

3 mots cette semaine, lundi de Pâques et férié oblige: Fête - parfum - plage

 

YOUPIE YOUPIE YEAH

 

ALLEZ ON Y EST C’EST FINI LE CAUCHEMAR

LE WEEK-END EST TERMINE IL ETAIT TEMPS J’EN AVAIS MARRE

DE TONDRE LA PELOUSE ET DE COUPER LA HAIE

JE N’ATTENDAIS QU’UNE CHOSE C’ETAIT D’ALLER TRAVAILLER

 

BONJOUR BUREAU BONJOUR POINTEUSE

ET BONJOUR A TOI JOLIE PETITE AGRAFEUSE

JE REVIENS JE VAIS VOIR SI LE CHEF EST REVEILLE

ET S’IL Y A DE L’EAU DANS LA MACHINE A CAFE

 

YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS AU BOULOT

DANS MA PETITE VOITURE OU BIEN EN METRO

YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS TRAVAILLER

EN TRAIN, A VELO, OU BIEN A PIED

 

MON COLLEGUE ROBERT N’A RIEN A FAIRE

ALORS MOI JE LUI DONNE UN COUP DE MAIN

JE REGARDE MA MONTRE OUILLE IL EST DEJA  DIX HEURES

TANT PIS ON CONTINUERA A NE RIEN FAIRE DEMAIN

 

PARCE QU’IL Y A NATHALIE QUI MET UN VERRE

A L’OCCASION DU DECES DE SA BELLE-MERE

ET PUIS APRES CA , AUX ARCHIVES , IL Y A UNE GROSSE FETE

POUR LE DIVORCE DE COLETTE

 

YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS AU BOULOT

DANS MA PETITE VOITURE OU BIEN EN METRO

YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS TRAVAILLER

EN TRAIN, A VELO, OU BIEN A PIED

 

YOUPIE YOUPIE YEAH

ROUPI ROUPI YEAH

YOUPIE YOUPIE YEAH

ROUPI ROUPI YEAH

 

C’EST L’HEURE DE MIDI C’EST L’HEURE DE L’APERO

APRES CA JE DOIS CALCULER LA CAGNOTTE DU LOTO

J’EN AURAI SANS DOUTE POUR TOUT L’APRES-MIDI

JE VAIS ENCORE RATER MA SIESTE JE VOIS CA D’ICI

 

N’ALLEZ PAS CROIRE QUE TOUS LES JOURS C’EST COMME CA

PARFOIS Y’A COMME UN PARFUM DE FOLIE - UN TRUC EXTRA

ON SORT LES BALLONS DE PLAGE ET LES RAQUETTES

ET ON S’PREPARE ACTIVEMENT A LA RETRAITE

 

YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS AU BOULOT

DANS MA PETITE VOITURE OU BIEN EN METRO

YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS TRAVAILLER

EN TRAIN, A VELO, OU BIEN A PIED

 

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