Vous avez beaucoup de mal ce matin à vous motiver pour aller travailler? Ecoutez le Live de Jean-Luc Fonck et surtout n’hésitez pas à l’enregistrer pour l’écouter tous les matins au réveil... Effet garanti!
3 mots cette semaine, lundi de Pâques et férié oblige: Fête - parfum - plage
YOUPIE YOUPIE YEAH
ALLEZ ON Y EST C’EST FINI LE CAUCHEMAR
LE WEEK-END EST TERMINE IL ETAIT TEMPS J’EN AVAIS MARRE
DE TONDRE LA PELOUSE ET DE COUPER LA HAIE
JE N’ATTENDAIS QU’UNE CHOSE C’ETAIT D’ALLER TRAVAILLER
BONJOUR BUREAU BONJOUR POINTEUSE
ET BONJOUR A TOI JOLIE PETITE AGRAFEUSE
JE REVIENS JE VAIS VOIR SI LE CHEF EST REVEILLE
ET S’IL Y A DE L’EAU DANS LA MACHINE A CAFE
YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS AU BOULOT
DANS MA PETITE VOITURE OU BIEN EN METRO
YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS TRAVAILLER
EN TRAIN, A VELO, OU BIEN A PIED
MON COLLEGUE ROBERT N’A RIEN A FAIRE
ALORS MOI JE LUI DONNE UN COUP DE MAIN
JE REGARDE MA MONTRE OUILLE IL EST DEJA DIX HEURES
TANT PIS ON CONTINUERA A NE RIEN FAIRE DEMAIN
PARCE QU’IL Y A NATHALIE QUI MET UN VERRE
A L’OCCASION DU DECES DE SA BELLE-MERE
ET PUIS APRES CA , AUX ARCHIVES , IL Y A UNE GROSSE FETE
POUR LE DIVORCE DE COLETTE
YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS AU BOULOT
DANS MA PETITE VOITURE OU BIEN EN METRO
YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS TRAVAILLER
EN TRAIN, A VELO, OU BIEN A PIED
YOUPIE YOUPIE YEAH
ROUPI ROUPI YEAH
YOUPIE YOUPIE YEAH
ROUPI ROUPI YEAH
C’EST L’HEURE DE MIDI C’EST L’HEURE DE L’APERO
APRES CA JE DOIS CALCULER LA CAGNOTTE DU LOTO
J’EN AURAI SANS DOUTE POUR TOUT L’APRES-MIDI
JE VAIS ENCORE RATER MA SIESTE JE VOIS CA D’ICI
N’ALLEZ PAS CROIRE QUE TOUS LES JOURS C’EST COMME CA
PARFOIS Y’A COMME UN PARFUM DE FOLIE - UN TRUC EXTRA
ON SORT LES BALLONS DE PLAGE ET LES RAQUETTES
ET ON S’PREPARE ACTIVEMENT A LA RETRAITE
YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS AU BOULOT
DANS MA PETITE VOITURE OU BIEN EN METRO
YOUPIE YOUPIE YEAH JE VAIS TRAVAILLER
EN TRAIN, A VELO, OU BIEN A PIED