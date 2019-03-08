Le 8/9

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Y A PLUS QU'UNE CHOSE À FAIRE - À l'attaque de la cuisinière et chauffe qui peut !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une jolie chanson mignonne, tendre et belle ...

Y’A PLUS QU’UNE CHOSE A FAIRE

JE SAIS BIEN QUE TU VOULAIS VOIR LES MOULINS A VENT

MAIS ON IRA LES VOIR APRES - SI ON A LE TEMPS

LE POLE NORD EST AU NORD SAUF SI ON Y EST DEJA

MAIS EN MEME TEMPS - QU’EST-CE QU’ON IRAIT FAIRE LA ?

 

AU PAYS DES AUTRUCHES POUR LE CARNAVAL

ON MET DES CHAPEAUX EN PLUMES DE GILLE C’EST NORMAL

ON DIT QUE LA TERRE SE RECHAUFFE…..

QU’ELLE SERAIT CHAUVE COMME PASCAL OBISPO

SACRE PASCAL

 

Y’A PLUS QU’UNE CHOSE A FAIRE

PARTIR A LASSO DU COW BOY

A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE

POUR LEUR FAIRE LEUR AFFAIRE

PARTIR A LASSO DU COW BOY

A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE

 

ON S’INTERROGE ON SE POSE DES QUESTIONS

EST-CE QU’ON PEUT PRENDRE UN ALLER SIMPLE POUR LE RETOUR OU NON

EST-CE QUE LE COUCOU A UN COUCOU

QUI LUI DIT A QUELLE HEURE IL DOIT SORTIR DE SON TROU ?

 

POURQUOI EST-CE QUE L’ARBRE QUI CACHE LA FORET

NE SE MET PAS UN PEU PLUS SUR LE COTE ?

EST-CE QUE LES ORANGS-OUTANGS DANS LES LIBRAIRIES

ACHETENT CINQUANTE NUANCES DE GORILLES ?

 

Y’A PLUS QU’UNE CHOSE A FAIRE

PARTIR A LASSO DU COW BOY

A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE

POUR LEUR FAIRE LEUR AFFAIRE

PARTIR A LASSO DU COW BOY

A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE

 

EST-CE QUE CLAUDE FRANCOIS, LE CHANTEUR…

ETAIT BON CONDUCTEUR ?

SI NOTRE DAME DE LOURDES PERD DU POIDS

EST-CE QU’ELLE VA DEVOIR CHANGER DE NOM OU PAS ?

 

UNE ENQUETE DES SERVICES SECRETS AMERICAINS

REVELENT QUE LES EWING ETAIENT VEGETARIENS

SINON POURQUOI EST-CE QUE DALLAS A L’ENVERS

CA DONNE SALLAD…SACRE J.R. 

 

Y’A PLUS QU’UNE CHOSE A FAIRE

PARTIR A LASSO DU COW BOY

A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE

POUR LEUR FAIRE LEUR AFFAIRE

PARTIR A LASSO DU COW BOY

A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE

 

 

Retrouvez les 1ères dates  STTELLLA

LE CARABISTOUR DE STTELLLA 

02/03/2019 - MARCHIENNE-AU-PONT - ROCKERILL (SOLD OUT) + 03/03/2019 : KAIN (COMPLET) +

05/05/2019 : INCOURT - INC'ROCK +++11/05/2019 : MARCINELLE +++21/06/2019 : CHATELET +++13/07/2019 : NAMUR +++20/07/2010 : SPA - FRANCOS +++31/08/2019 : SCENE SUR SAMBRE

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