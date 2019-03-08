Y'A PLUS QU'UNE CHOSE A FAIRE - A l'attaque de la Cuisinière . Chauffe qui peut !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une jolie chanson mignonne tendre et belle ...
Y’A PLUS QU’UNE CHOSE A FAIRE
JE SAIS BIEN QUE TU VOULAIS VOIR LES MOULINS A VENT
MAIS ON IRA LES VOIR APRES - SI ON A LE TEMPS
LE POLE NORD EST AU NORD SAUF SI ON Y EST DEJA
MAIS EN MEME TEMPS - QU’EST-CE QU’ON IRAIT FAIRE LA ?
AU PAYS DES AUTRUCHES POUR LE CARNAVAL
ON MET DES CHAPEAUX EN PLUMES DE GILLE C’EST NORMAL
ON DIT QUE LA TERRE SE RECHAUFFE…..
QU’ELLE SERAIT CHAUVE COMME PASCAL OBISPO
SACRE PASCAL
Y’A PLUS QU’UNE CHOSE A FAIRE
PARTIR A LASSO DU COW BOY
A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE
POUR LEUR FAIRE LEUR AFFAIRE
PARTIR A LASSO DU COW BOY
A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE
ON S’INTERROGE ON SE POSE DES QUESTIONS
EST-CE QU’ON PEUT PRENDRE UN ALLER SIMPLE POUR LE RETOUR OU NON
EST-CE QUE LE COUCOU A UN COUCOU
QUI LUI DIT A QUELLE HEURE IL DOIT SORTIR DE SON TROU ?
POURQUOI EST-CE QUE L’ARBRE QUI CACHE LA FORET
NE SE MET PAS UN PEU PLUS SUR LE COTE ?
EST-CE QUE LES ORANGS-OUTANGS DANS LES LIBRAIRIES
ACHETENT CINQUANTE NUANCES DE GORILLES ?
Y’A PLUS QU’UNE CHOSE A FAIRE
PARTIR A LASSO DU COW BOY
A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE
POUR LEUR FAIRE LEUR AFFAIRE
PARTIR A LASSO DU COW BOY
A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE
…
EST-CE QUE CLAUDE FRANCOIS, LE CHANTEUR…
ETAIT BON CONDUCTEUR ?
SI NOTRE DAME DE LOURDES PERD DU POIDS
EST-CE QU’ELLE VA DEVOIR CHANGER DE NOM OU PAS ?
UNE ENQUETE DES SERVICES SECRETS AMERICAINS
REVELENT QUE LES EWING ETAIENT VEGETARIENS
SINON POURQUOI EST-CE QUE DALLAS A L’ENVERS
CA DONNE SALLAD…SACRE J.R.
Y’A PLUS QU’UNE CHOSE A FAIRE
PARTIR A LASSO DU COW BOY
A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE
POUR LEUR FAIRE LEUR AFFAIRE
PARTIR A LASSO DU COW BOY
A L’ATTAQUE DE LA CUISINIERE
Retrouvez les 1ères dates STTELLLA
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
02/03/2019 - MARCHIENNE-AU-PONT - ROCKERILL (SOLD OUT) + 03/03/2019 : KAIN (COMPLET) +
05/05/2019 : INCOURT - INC'ROCK +++11/05/2019 : MARCINELLE +++21/06/2019 : CHATELET +++13/07/2019 : NAMUR +++20/07/2010 : SPA - FRANCOS +++31/08/2019 : SCENE SUR SAMBRE