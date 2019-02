Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

-La libre Belgique ' Wrapi, l'emballante alternative à l'alu ?

Puisqu’il n’existait pas, il fallait l’inventer

Si Alyne et François sont un peu des apprentis sorciers, qui aiment se renseigner et expérimenter, l’avènement de Wrapi ne s’est pas fait au hasard d’un heureux mélange. C’est une recette qui a mijoté pendant de longues années, au départ d’une réflexion familiale sur l’éco-consommation entamée il y a dix ans déjà et à laquelle s’est ajoutée, assez logiquement, la pratique du zéro déchet. “On s’est demandé pour quelle raison les sacs réutilisables qu’on nous propose viennent du Bangladesh”, se remémore Alyne. Pourtant, “il y a bien des Belges capables de coudre, non ?” Elle se met alors au défi de recenser les produits d’artisanat belges alternatifs au jetable et d’en faire la promotion via une plateforme de vente en ligne. Sac, cotons démaquillant, shampoing… On y trouve une large gamme de produits qui permettent de limiter les déchets domestiques.