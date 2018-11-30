Le 8/9

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WHITE SPIRIT TANGO

Aujourd'hui, Jean-Luc Fonk nous emmène avec ce live "flamenco-tango-jazzy" ... Olé! Ça va castagnetter !

 

ELLE N’AVAIT RIEN POUR ELLE

ELLE N’ETAIT PAS VRAIMENT BELLE

ELLE N’AVAIT PLUS VINGT ANS

OU BIEN ALORS DEPUIS LONGTEMPS

ELLE AVAIT UNE PETITE CERVELLE

QU’ELLE AVAIT ACHETE EN SOLDES

PEUT-ETRE MEME QU’ELLE L’AVAIT TROUVEE

AU FOND D’UNE POUBELLE

 

MAIS QUAND ELL’DANSAIT LE TANGO

EN TONGUES C’ETAIT TOUT L’TEMPS GAI

DE VOIR SON CORPS QUI TANGUAIT TANT

PENDANT TOUT L’TANGO

MAIS QUAND ELL’DANSAIT LE TANGO

EN TONGUES C’ETAIT TOUT L’TEMPS GAI

DE VOIR SON CORPS QUI TANGUAIT TANT

C’ETAIT RIGOLO - ET NOUS ON RIG-OLé

 

ELLE NE SOURIAIT PAS SOUVENT

PARCE QU’ELLE N’AVAIT PLUS DE DENTS

ELLE NE SENTAIT PAS TRES TRES BON

ENTRE VIANDE AVARIEE ET VIEUX POISSON

ELLE ESSAYAIT DE LE CACHER

EN BUVANT DU CANARD WC

MAIS CA NE MARCHAIT PAS TRES FORT

CA SENTAIT UN PEU LE ROQUEFORT

 

MAIS QUAND ELL’DANSAIT LE TANGO

EN TONGUES C’ETAIT TOUT L’TEMPS GAI

DE VOIR SON CORPS QUI TANGUAIT TANT

PENDANT TOUT L’TANGO

MAIS QUAND ELL’DANSAIT LE TANGO

EN TONGUES C’ETAIT TOUT L’TEMPS GAI

DE VOIR SON CORPS QUI TANGUAIT TANT

C’ETAIT RIGOLO - ET NOUS ON RIG-OLé

 

LE JOUR OU ELLE MOURUT

ETOUFFEE PAR SON ODEUR

ON LA MIT DANS UNE POUBELLE

ON L’ENTERRA BIEN EN PROFONDEUR

ON RACONTE QUE LA NUIT

JUSTE VETUE D’UN PETIT GILET

ELLE DANSE AU MILIEU DES ESPRITS

ET DES MACCHABEES

 

ET QUAND ELLE DANSE LE TANGO

EN TONGUES C’EST TOUT L’TEMPS GAI

DE VOIR SON CORPS QUI TANGUE TANT

PENDANT TOUT L’TANGO

ET QUAND ELLE DANSE LE TANGO

EN TONGUES C’EST TOUT L’TEMPS GAI

DE VOIR SON CORPS QUI TANGUE TANT

C’EST RIGOLO - CA FAIT RIG-OLé

 

QUAND ELLE DANSE LE TANGO

… TOUT L’TEMPS GAI

… QUI TANGUE TANT

… TOUT L’TANGO

ET QUAND ELLE DANSE LE TANGO

… TOUT L’TEMPS GAI

… QUI TANGUE TANT

C’EST RIGOLO - CA FAIT RIG-OLé 

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