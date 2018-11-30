WHITE SPIRIT TANGO

Aujourd'hui, Jean-Luc Fonk nous emmène avec ce live "flamenco-tango-jazzy" ... Olé! Ça va castagnetter !
ELLE N’AVAIT RIEN POUR ELLE
ELLE N’ETAIT PAS VRAIMENT BELLE
ELLE N’AVAIT PLUS VINGT ANS
OU BIEN ALORS DEPUIS LONGTEMPS
ELLE AVAIT UNE PETITE CERVELLE
QU’ELLE AVAIT ACHETE EN SOLDES
PEUT-ETRE MEME QU’ELLE L’AVAIT TROUVEE
AU FOND D’UNE POUBELLE
MAIS QUAND ELL’DANSAIT LE TANGO
EN TONGUES C’ETAIT TOUT L’TEMPS GAI
DE VOIR SON CORPS QUI TANGUAIT TANT
PENDANT TOUT L’TANGO
MAIS QUAND ELL’DANSAIT LE TANGO
EN TONGUES C’ETAIT TOUT L’TEMPS GAI
DE VOIR SON CORPS QUI TANGUAIT TANT
C’ETAIT RIGOLO - ET NOUS ON RIG-OLé
ELLE NE SOURIAIT PAS SOUVENT
PARCE QU’ELLE N’AVAIT PLUS DE DENTS
ELLE NE SENTAIT PAS TRES TRES BON
ENTRE VIANDE AVARIEE ET VIEUX POISSON
ELLE ESSAYAIT DE LE CACHER
EN BUVANT DU CANARD WC
MAIS CA NE MARCHAIT PAS TRES FORT
CA SENTAIT UN PEU LE ROQUEFORT
MAIS QUAND ELL’DANSAIT LE TANGO
EN TONGUES C’ETAIT TOUT L’TEMPS GAI
DE VOIR SON CORPS QUI TANGUAIT TANT
PENDANT TOUT L’TANGO
MAIS QUAND ELL’DANSAIT LE TANGO
EN TONGUES C’ETAIT TOUT L’TEMPS GAI
DE VOIR SON CORPS QUI TANGUAIT TANT
C’ETAIT RIGOLO - ET NOUS ON RIG-OLé
LE JOUR OU ELLE MOURUT
ETOUFFEE PAR SON ODEUR
ON LA MIT DANS UNE POUBELLE
ON L’ENTERRA BIEN EN PROFONDEUR
ON RACONTE QUE LA NUIT
JUSTE VETUE D’UN PETIT GILET
ELLE DANSE AU MILIEU DES ESPRITS
ET DES MACCHABEES
ET QUAND ELLE DANSE LE TANGO
EN TONGUES C’EST TOUT L’TEMPS GAI
DE VOIR SON CORPS QUI TANGUE TANT
PENDANT TOUT L’TANGO
ET QUAND ELLE DANSE LE TANGO
EN TONGUES C’EST TOUT L’TEMPS GAI
DE VOIR SON CORPS QUI TANGUE TANT
C’EST RIGOLO - CA FAIT RIG-OLé
QUAND ELLE DANSE LE TANGO
… TOUT L’TEMPS GAI
… QUI TANGUE TANT
… TOUT L’TANGO
ET QUAND ELLE DANSE LE TANGO
… TOUT L’TEMPS GAI
… QUI TANGUE TANT
C’EST RIGOLO - CA FAIT RIG-OLé