Week-end découverte des brasseries, vignobles et distilleries de Wallonie, ces samedi et dimanches

23 brasseries, 13 vignobles et 5 distilleries wallons font porte ouverte , avec visites, dégustations et animations diverses. Les producteurs sortent les tonnelles et proposent, par exemple, concerts, repas, ateliers de fabrication de la bière, jeux de dégustation à l’aveugle, jeux pour les enfants, des visites de sites touristiques à proximité.



Cet événement a été organisé pour la première fois l’année dernière, quand le thème touristique était la Wallonie Gourmande. Vu le succès (10.000 visiteurs), il est reconduit cette année.



Nouveauté cette année: les distillateurs , qui fabriquent des whiskys et des gins de plus en plus appréciés à l’international.



Pour les brasseries, c’est l’occasion de découvrir de nombreuses micro-brasseries, qui se développent de plus en plus en Wallonie.



Quant aux vignobles, on rigolait du vin belge il y a encore quelques années . Mais les vignerons ont fait des prouesses et font aujourd’hui du bon vin, malgré des terres et une météo belge peu favorable.