We will Rock You, Queen de A à Z... Une bible sur l'artiste !

Laurent Rieppi et Antoine Binamé étaient dans le studio du 8/9 pour faire revivre une grande légende : celle de Queen ! Ils nous proposent une perle : "We will rock you, Queen de A à Z".

Quand deux passionnés de rock décident d’écrire sur l’un des plus grands groupes britanniques, le résultat donne cet abécédaire qui permet en 600 mots-clés d’entrer dans les années Queen. Via des témoignages et des anecdotes qui proviennent des membres du groupe ou de leurs proches, ils nous proposent de revisiter la carrière de ce groupe légendaire.

Au hasard de quelques lettres ...

M - Mercury... Pourquoi ce nom de scène ? Il est plusieurs théories dont celle liée à la planète - ou encore au Dieu Mercure - ou à la maison de disque Mercury records - et puis - Farrokh Bulsara - son nom d'origine n'était pas facile à porter en tant qu'artiste.

Freddie Mercury - Ce petit gars timide est extrêmement renfermé - réservé - touchant et généreux.

Sur scène ça devenait un monstre sacré, il dégageait une aura incroyable. La scène lui permettait vraiment de se révéler !

R comme rasoir... La moustache est un accessoire indispensable et pourtant elle fera polémique ! Ca a vraiment posé un souci car les fans sont souvent attachées au look de leurs idoles - le groupe s'est pris des messages virulents même des lames de rasoir ont été jetées sur scène.

D comme drogue... et non ce n'était pas un groupe acharné par la drogue. L'image du groupe était très clean, sympathique. Queen reste un groupe qui intrigue même les enfants - un groupe très sympa - qui interpelle les enfants. Ca pouvait être les amis de la famille.

A comme album mythique : A Kind of magic... Le fameux Magic Tour - le live de 1986 - un enregistrement d'exception. C'est un des meilleurs live, c'est surtout l'image de Queen qui est toujours associée à cet événement. Paradoxalement c'est aussi la fin du groupe qui est à son sommet.

We will rock you... C'est une bible - il n'est plus une masse de mystère - il est encore quelques petites choses inédites - on a mis deux ans ensemble pour tenter de tirer le meilleur de tout ça, des interviews, des documents, ... Deux ans de boulot acharné !