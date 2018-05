Wallonie Week-end Bienvenue... Des wallons vous ouvrent leurs portes.

L'Opération "Wallonie Week-end Bienvenue", c'est à nouveau ce week-end !

Plusieurs week-ends par an, différentes communes de Wallonie sont mises à l’honneur au travers de leurs habitants (les "ambassadeurs"), qui vous font découvrir leur métier, leur passion... Tout est gratuit et chaque commune propose entre 30-40 découvertes.

Ce week-end, 5 communes sont à l’honneur: Rumes et Quévy (Hainaut), Onhaye (prov. de Namur), Bastogne (Prov. de Luxembourg) et Crisnée (Prov. de Liège).

Quelques exemples de découvertes originales:

A Onhaye: Robin Gaspard, que vous avez vu dans la première saison des Héros du Gazon, ne vous parlera pas de foot mais de sa collection de pièces de 2 euros commémoratives! Chaque année, les Etats membres de la zone Euro sont autorisés à battre 2 pièces spéciales de 2 euros pour commémorer un événement particulier et ces pièces se collectionnent même si, en Belgique, on trouve à peine une 40aine de collectionneurs. Robin en fait partie et il possède plus de 300 pièces, qui valent certes 2 euros quand elles sont en circulation mais davantage pour les collectionneurs, selon leur tirage et donc leur rareté. Robin, lui, possède toutes les pièces commémoratives depuis 2004, sauf celles de micro-Etats, comme Monaco, qui a émis une pièce en 2007 à l’effigie de Grace Kelly qui se vend aujourd’hui plus 1900 euros! Ce que Robin aime, c’est que chaque pièce raconte une histoire. Par exemple, la Belgique a frappé une pièce pour les 150 ans de la Croix-Rouge, pour les 50 ans de l’Atomium et va bientôt sortir une pièce pour célébrer l’anniversaire de Mai 68. Robin pourra vous raconter comment on dégote les pièces mais aussi leurs différentes qualités.

A Bastogne, le "savant fou" Philippe Delsate, ancien prof de chimie que ses élèves appelaient "Jésus en baskets" et qui les a toujours passionnés avec ses expériences dignes de numéros de magie. Il s’est d’ailleurs déjà produit en spectacle dans plusieurs pays. Pour Wallonie Weekend Bienvenue, rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour voir comment on crée de la mousse sans fin, une bulle carrée, une tornade en bouteille,...

à Infos: www.walloniebienvenue.be et vivacite.be