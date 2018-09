Vous prendrez bien un bol de soupe?

Le Festival de la Soupe se déroulera ce samedi et dimanche à La Roche-en-Ardenne!

Le Canada et la France ont leurs festivals de la soupe, mais la Belgique aussi! Ce week-end, ce sera la 15e édition de ce festival à La Roche-en-Ardenne, en Province de Luxembourg, qui se tiendra dans le Parc de Romprez, au bord de l’Ourthe et avec vue sur le château, musique, marché des producteurs et plein d’animations pour toute la famille.

Comment ça marche?

On achète le bol de dégustation en grès (puisque le grès est un matériaux traditionnel du coin) au prix de 6 euros et on passe de stand en stand pour déguster les bonnes soupelettes. Chaque année, les bols sont différents, certains en font même la collection.

Le samedi, ce sont les restaurateurs de la ville qui font déguster leurs meilleures recettes. Le dimanche, ce sont les particuliers (des passionnés de cuisine, des associations locales…) qui font concourir leur préparation pour le titre de meilleure soupe du festival! C’est le public qui vote!

Les soupes doivent être bonnes, mais il y en a aussi des originales. Au total: une vingtaine de préparations différentes. Au menu de cette année ou de l’an dernier, par exemple:

- Potage aux pommes de terre de Mousny et foie gras

- Courgettes, brocolis et ortie

- Courgettes, curry, pommes et poulet

- Cambodgienne

- Soupe médiévale

- Velouté de concombre à la menthe.

Un conseil: venez tôt, pour être sûrs de pouvoir goûter un maximum de soupes, car, chaque année, les 1500 litres sont engloutis!

Plus d'infos ici...