Vous devenez plus sel que poivre ? Jouez le contraste couleur.

Benjamin Deceuninck et Angèle sont sur le banc des relookés ce jeudi et sous l'oeil expert de David Jeanmotte qui propose les bons plans fashion pour être encore plus beau que jamais !

Benjamin Deceuninck... 39 ans, il est devenu très sel, le clair est devenu plus présent. On joue du contraste avec des couleurs (pour les lunettes, le rouge à lèvres pur les femmes, les vêtements, ...) On casse un peu le gris de cette façon. On opte pour des couleurs pures : le rose, le bleu, les pastels. Pour Benjamin avec ses yeux marrons on opte pour le cognac et le blanc, côté couleur on s'entend !

Angèle, la belle jeune et fraîche Angèle. C'et la perfection côté fashion, elle suit les tendances Mais... et oui il y a toujours un "mais"... Pour les personnes qui ont les oreilles décollées, voici une astuce digne des plateaux de ciné : on utilise du double face, on colle la pastille derrière l'oreille et hop les voilà plus plates que jamais.