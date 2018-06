Votre guide de la Coupe du Monde!

Pascal Scimè pour Le Guide de la Coupe du monde 2018 (Hugo Sport).

C’est demain que démarre enfin la Coupe du monde avec le match Russie – Arabie Saoudite. Vous voulez être incollable sur le Mondial ? L’un de nos spécialistes foot, Pascal Scimè, vous propose ce guide pour décrypter les enjeux et les chances de chaque équipe engagée. Les statistiques, les stades, les équipes, leurs forces et faiblesses, les stars, les sélectionneurs...



Sans oublier l'avis des consultants, et notamment Roberto Martínez, le sélectionneur des Diables Rouges.