BFM TV"Voici les prénoms les plus populaires en France en 2018"

Emma et Gabriel occupent la première place du classement des prénoms les plus souvent donnés l'année dernière, selon les chiffres de l'Insee.

Ils restent en haut du classement des prénoms. En 2018, Emma et Gabriel ont été les prénoms les plus choisis, selon les chiffres de l'Insee compilés par Le Parisien ce mardi. Ils sont suivis par Jade et Louise pour les filles, et Raphaël et Léo pour les garçons.

Emma et Gabriel en tête

En tête depuis 2016, Emma et Gabriel ont connu une légère baisse l'année dernière par rapport à 2017. Le prénom Emma a été donné à 4369 reprises en 2018 contre 4724 l'année d'avant, et Gabriel a été choisi 5419 fois, contre 5870 un an auparavant.

Sur le podium des prénoms féminins, Jade a remplacé Louise sur la deuxième marche, tandis que pour les prénoms masculins, Louis est passé de la deuxième à la quatrième place. Il est remplacé par Raphaël et Léo. Ce dernier fait son entrée sur le podium, remarque le quotidien.