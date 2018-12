Viva For Life : une action contestable? NON !

Ce matin, petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

Ce matin, La Libre se penche sur l'action Viva For Life : "Viva For Life : une opération contestable?"

La secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté conteste cette opération. Pour elle, "ce n'est pas cette opération qui va améliorer les conditions d'existence des enfants, c'est aux politiques de le faire". Elle estime que les animateurs qui expliquent que c'est difficile pour eux d'être dans le cube, sans pouvoir manger de nourriture solide,c'est également de l'hypocrisie alors que pour d'autres personnes, c'est encore plus compliqué dans la vraie vie. Pour elle, ce n'est pas aux citoyens de pallier aux manquements en faisant des dons.

Nos animateurs, quant à eux, l'on dit à plusieurs reprises: ce n'est rien en comparaison à ce que vivent certaines familles. C'est une action qui est menée avec un grand professionnalisme et un cadre rigoureux pour que chaque association soit aidée au mieux. Il est d'ailleurs possible de savoir comment chaque centime est utilisé en suivant sur le site de Viva For Life.