Viva For Life J-6... Avez-vous déjà votre compilation?

Alors que l'action Viva For Life est à son J-6, focus sur cette compilation dont les bénéfices seront reversés à la cause.

Cette compilation, maître achat de cette fin d'année plaira aux petits comme aux grands grâce à ces tubes connus de tous.

Vous y retrouverez notamment :

- Kendji Girac, qui sera en showcase sur la Grand Place de Nivelles, le mardi 18 décembre ;

- Mustii, Typh Barrow et Hooverphonic, qui viendront faire trembler la Grand Place le vendredi 21 décembre ;

- Amir qui, en plus de libérer nos animateurs au bout des 6 jours, fera le show le dimanche 23 décembre ;

- Et bien d'autres !

Vous pouvez la trouver sur la boutique RTBF (https://boutique.rtbf.be/product/viva-for-life-2018), sur Itunes (https://itunes.apple.com/be/album/viva-for-life-2018/1442844507?app=music&ign-mpt=uo%3D4) et dans de nombreux autres points de vente. Elle sera également en vente, à Nivelles, du 17 au 23 décembre.