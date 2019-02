Vitaa solide comme le roc vous propose des duos de chocs !

La chanteuse Vitaa était l'invitée du 8/9 pour nous donner son impression sur les premiers Duels de The Voice Belgique.

Les Blinds sont terminés : place aux Duels ! Il est temps pour nos coachs de mettre leurs talents face à face et de faire les bons choix !

Nouvelle l’année dernière, cette année Vitaa est solide comme le roc et vous propose des duos de chocs ! La seule chose qui me dérange, c'est que Slimane a les même coups de coeurs que moi. C'est une formidable opportunité d'aider les jeunes et d'apporter mon expérience.

Qui sortira vainqueur des duels ? Qui accèdera à l’étape suivante ?

Cette année, je suis ravie des talents et je pense avoir le finaliste dans mon équipe

The Voice Belgique c'est ce soir 20h20 sur la Une.