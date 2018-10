Vianney est l'as de trèfle qui pique ton coeur ..."Caroline" !

Focus sur les sorties musicales de la semaine avec Bruno Tummers qui met Vianney et Calvin Harris sous le feu des projecteurs.

Enfin un Live de Vianney !

La dernière fois qu'on l'avait vu sur scène c'était aux Francopholies de Spa. Il bosse énormément notre artiste car il est derrière le titre "malade" d' Alice on the roof, mais aussi "Pour oublier" de Kendji Girac, ou encore pour le duo de Boulevard des Airs et la prod de Patrick Bruel, ...

C'est cadeau...

Il sort enfin un coffret CD - DVD dans pile un mois avec notamment une reprise de MC Solaar "Caroline" - il y a tous ses duos - le concert de Bercy, il y a des reprises de Johnny , de Goldman , de Dion, de Souchon, ... - c'est un carton assuré. Vianney, c'est une peu le JJ Goldman des années 2010 en fait.