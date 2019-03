Véronique Gallo, The One Mother Show - Best of !

L’humoriste et comédienne Véronique Gallo était avec nous il y a peu pour nous présenter son nouveau spectacle The One Mother Show – Vie de mère.

Avec ce nouveau spectacle, Véronique Gallo vous plonge avec humour dans le quotidien des mamans. L’occasion aussi de rendre hommage au métier de parents pour lequel on n’est jamais vraiment préparé.

Le One Mother Show... C'est pas ma vie fort heureusement mais être maman de trois enfants c'est une source d'inspiration. C'est un personnage génial à jouer avec cette maman qui est dépassée, qui ne s'en sort plus mais qui aime tellement ses enfants !

J'ai été prof pendant 12 ans, j'ai adoré enseigner - je savais cependant déjà que je voulais monter sur scène mais il m'a fallu du temps pour réaliser ce rêve - je suis un diesel ! J'ai démarré sur youtube avec "vie de mère". Mes garçons m'y ont poussée car je n'étais pas du tout réseaux sociaux. J'ai essayé et puis j'ai pris un vrai pied a être dans une écriture très rapide. Je m'imposais un rythme d'une capsule par semaine. De fil en aiguille j'ai fait 60 épisodes pour la saison zéro où je me suis vraiment éclatée.

Il y a ensuite une rencontre importante... Je suis sélectionnée à un festival de fiction courte d'humour à Marseilles et le Président du jury c'était Kev Adams ! J'y suis allée en me disant beh j'ai jamais vu Marseilles sans plus - j'ai raflé tous les prix !

C'est pas du déjà vu ? Il y a du Florence Foresti en vous non ? Pas du tout, on n'a pas le même point de vue, le même regard sur les choses. Elle travaille plus sur l'ironie, sur le cinglant moi c'est amour et humour, c'est très rond ! La Production à Paris me laisse carte blanche au niveau artistique, c'est une vraie chance. Revenir en Belgique c'est important pour moi mais ... J'adore Paris. C'est ma ville depuis toujours, je m'y sens bien, c'est la culture, c'est beau. En Belgique le plus beau dans mon coin c'est le supermarché !

A voir, à découvrir absolument ...

Toutes les dates sur www.veroniquegallo.com