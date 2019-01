Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

La DH : "Ventes : on vous vole des mètres carrés"

Le ministre Peeters ouvre la chasse aux fraudeurs.

On estime qu'il y a au moins 15% de différence entre la superficie annoncée et réelle d'un bien immobilier mis en vente.

Le problème? Il n'y a pas encore de loi précise pour ce genre de situation même si l'agent immobilier peut être tenu pour responsable de la tromperie.