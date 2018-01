Valentine offre un moment suspendu lors des blinds the Voice !

Matthew a-t-il réussi à déstabiliser BJ avec ses arguments ? Slimane s’est-il laissé guider une nouvelle fois par ses émotions? Comment BJ Scott vit la suite de la compétition, elle à qui on ne peut plus rien apprendre sur les stratégies lors des Blinds? Et comment Vitaa se positionne-t-elle dans cette bataille?

Vitaa était avec nous ce matin pour le debrief des seconds blinds d'hier.

Le plus difficile pour la nouvelle coach ?

"C'est la bagarre d'enfer entre coachs, c'est le fait de chercher l'argument pour décrocher des talents... C'est une vraie bagarre entre nous et c'est drôle mais parfois je n'en pouvais plus !"

J'utilise toutes mes armes !

Vitaa n'a pas manqué d'appeler Maître Gims lors du premier blind pour séduire et scotcher un talent. Elle a encore bien d'autres astuces et bottes secrètes pour décrocher des talents.

La grimace... une marque de fabrique?

Le visage de la coach se transforme littéralement, genre j'ai mal au ventre ! Quel supplice, Vitaa est super concentrée lors des auditions au point d'en transformer son visage. "Le nombre de talent est limité au sein de chaque équipe et c'est donc compliqué !" Notre Vitaa est simplement en mode écoute intense, beh oui ça donne ça - de la grimace made in Vitaa.

Avez-vous déjà regretté un de vos buzz ?

Ce serait confortable de pouvoir ré-appuyer et se retourner en disant non finalement ! ??? Mais NON Cyril ! "On est parfois surpris - une voix peut paraître très jeune et le talent a un certain âge ou inversement. On cherche aussi des profils donc on est à fond dans l'écoute. Au fil des blinds on apprend le buzz plus maîtrisé.

La liberté totale...

C'est un vrai kiff que de pouvoir proposer les titres, les chansons que les talents interpréteront, ou que l'on chantera avec eux. Bien plus qu' en France, c'est une liberté artistique laissée par la prod et c'est appréciable.

The moment Valentine...

Valentine qui interprète "Roxane" : un véritable instant suspendu qui a scotché à l'unanimité !

Ce talent qui avait déjà tenté sa chance il y a deux ans mais sans succès ! Ca avait suscité un véritable tollé sur les réseaux sociaux. "Les indignés du buzz" étaient prêt à intervenir une fois encore si cette perle n'était pas buzzée.

Ce qu'elle dégage, c'est incroyable ! Elle va aller très très loin dixit Cathy Immelen.

Vu le talent qu'elle a, bien entendu qu'elle va jusqu'aux duels. Mais bien d'autres talents se révèlent fortement. Il y a plein de talents jusqu'à la fin des blinds qui créeront la surprise.

Et finalement qui la perle a t'elle pris comme coach ? Valentine a choisi Matthew... Ca sent l'aigreur ça Vitaa non ?!

Une véritable bonne ambiance entre les coachs...

"On est tous musiciens-chanteurs, il y a une incroyable bienveillance entre nous". On se marre vraiment beaucoup alors qu'on ne se connaissait pas tous. On s'amuse vraiment, on chante entre nous, Ce n'est que du plaisir !