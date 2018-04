Valentine... favorite de cette 7ème saison de The Voice?

Si Valentine est aujourd'h'ui annoncée comme une des grandes favorites, ce la n'a pas toujours été le cas... Pour rappel, elle s'était présentée en saison 4 et n'avait pas été buzzée aux Blinds, suscitant l'indignation générale... Trois ans plus tard, elle revient donc encore plus forte et déterminée à montrer l'étendue de son talent, mais pas de sentiment de revanche à l'horizon. Le sentiment qui domine c'est l'émotion! Comme celle qu'elle a transmise au public la semaine dernière avec son interprétation de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf.

Il faut dire que dès les Blinds et sa reprise de Roxanne (Sting), Valentine a fait chavirer les coaches. Tous les 4 soulignent sa magnifique prestation. Très vite, elle obtient le titre de favorite ! Un statut qu'elle relativise...

Il faut faire la différence entre ce qui se passe dans l'émission et sur le web

Ce soir, pour le Live 3, c'est sur un titre de " Florence and the Machine " qu'elle défendra sa place! Rendez-vous sur La Une Télé dès 20h20...