Vague de chaleur... Près de 300 décès par jour !

Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font croustiller la Une des journaux...

Focus sur ce lendemain de match si incroyable (Belgique-Japon). La prestation des Belges fait la Une - ça relève du miracle - on a juste failli mourir déjà qu'il fait chaud et que cette vague de chaleur est propice aux décès !

La DH : " Miraculés" ... de 0-2 à 3-2 !

Sud Presse : " "Le Miracle ! "

- L' Avenir : "L'incroyable remontée des Diables"

Au coeur de votre quotidien :

- Coup de projecteur sur la famille royale avec ces photos prises dans l' Abbaye de Villers-La-Ville - "Les dessous des photos royales" ... est-ce que tout est permis ? Seul un photographe sélectionné peut prendre des clichés de la famille Royale. Il s'en suit une validation avant publication. Quant à tout un chacun, les photos sont permises mais il est un accord bien verrouillé avec la presse et la Royauté... Vous n'en deviendrez pas riches !

- Énormément de décès surviennent en raison de cette vague de chaleur. 300 décès par jour - 1000 à 2000 décès en plus & tout le monde est concerné - pas seulement les personnes âgées. Si vous restez trop longtemps dans votre voiture par exemple ou si vous pratiquez des activités physiques,... Petit conseil :soyez plus soft entre 12h et 22h.

Trois jours après cette vague de chaleur, les dangers sont toujours de mise... Jouez les prolongations - restez prudents.

- "La vie augmente" ! Et non ce n'est pas l'essence qui trône sur la première marche mais bien les boissons rafraîchissantes, les journaux, le LPG, ...

- Votre voiture flashée : vous devez dénoncer le vrai conducteur !