Vacances j'oublie tout... Une madeleine de Proust !

Souvenez-vous de cet été, on est alors dans les années 80...

Julie nous ressert un titre de légende - elle nous replonge au tout début des années 80 - on apprécie alors le bon son de basse, le bon funk qui en plus reviennent assez au goût du jour (Christine & the Queen - Muse). Ce titre va inévitablement vous rester dans la tête toute la journée, ça marche toujours et on dit merci qui ? Merci Julie.

"Vacances j'oublie tout"...

On danse alors de façon statique, les pieds presque amarrés imparablement au sol, on bouge juste un peu les bras. On est en 1982, ce titre est une madeleine de Proust... Ca nous plonge dans les préparatifs des vacances, on est sur la route avec bison futé, c'est super - on s'envoie en l'air, on va se coucher à minuit et on se réveille à pas d'heure, ... La pochette du "disque" fait référence aux années 50.