Va pour un look plus Rock'n Roll pour notre Valentine !

Véronique Genest... 61 ans. On a une femme de média qui a déjà été bien retravaillée côté maquillage, coupe de cheveux, ... Optez pour les coupes plumes pour le bas des joues qui tombent un peu. Optez aussi pour le rosé pour les joues - re-pigmentez le cuivré de vos cheveux. Si vous avez des petits seins, jouez-vous des rabats. Voilà quelques trucs sympas pour être la plus belle en ce miroir !

Valentine... 21 ans. Une jeune fille sage, très fraîche et donc on ne l’abîme pas. Côté cheveux, on descend un peu le carré - On pourrait juste modifier la tenue vestimentaire en la jouant un peu plus Rock'n Roll attitude avec une petite veste en cuir.

Daniel Auteuil... 68 ans. Ah la photo est retouchée car notre homme est un peu plus grisonnant et ses dents un peu moins blanches. Il est toujours très élégant mais on n'est pas fan de la moustache Daniel ! A moins que ce soit pour la nécessité d'un tournage ou pour le plaisir de Madame si non... NON, vraiment on n'aime pas !