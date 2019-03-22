Une Tranche de vie tirée d'une histoire fausse, Pas Si facile Que Cela !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une rencontre amoureuse ou il il n'y a ni amour ni rencontre... Pas si facile que Ca !
PAS SI FACILE QUE CA !
C’ETAIT AU DEBUT DU PRINTEMPS
OU BIEN A LA FIN DE L’ETE
C’ETAIT LA JOIE, J’ETAIS CONTENT
J’AVAIS ENVIE DE M’AMUSER - YOUPIE YEAH
JE SUIS ENTRE DANS UN BAR - BAR BAR
BRANCHE PAS RINGARD
JE ME SUIS ASSIS AU COMPTOIR
J’AI COMMANDE UN CAFE NOIR - TOUT NOIR
UNE FILLE SUPER S’EST APPROCHEE
ELLE M’A DIT " LAISSE-MOI TE REGARDER "
MOI J’AI DIT " ECOUTEZ MADAME SI VOUS VOULEZ…
MAIS Y’A PAS GRAND CHOSE A VOIR VOUS SAVEZ "
ELLE M’A DIT " MAZETTE T’ES VACHEMENT BEAU!
TU RESSEMBLES A LEONARDO DI CAPRIO "
JE ME SUIS DIT " OUILLE OUILLE QU’EST-CE QUE CA?
CETTE FILLE DEVRAIT ALLER VOIR UN OPHTALMO
ET JAI DIT NON NON NON
CA N’PREND PAS
JE N’SUIS PAS UN HOMME SI FACILE QUE CA
NON NON NON
CA N’MARCHE PAS
TOUT CE QUE VOUS ME RACONTEZ LA J’Y CROIS PAS
ELLE M’A DIT " HE SUPER FELICITATIONS !
T’ES TROP BIEN HABILLE ON DIRAIT UN BARON !
JE SUIS CERTAINE QUE TU TROUVES TES VETEMENTS
CHEZ JEAN-PAUL GAULTIER OU YVES SAINT LAURENT "
J’AI REGARDE MON TSHIRT, CELUI AVEC GARGAMEL
C’ETAIT BIEN LA PREMIERE FOIS QU’ON ME DISAIT UN TRUC COMME CA
CA ME CHANGEAIT DE LA RITOURNELLE
QUI DIT QUE JE SUIS HABILLE COMME FABIOLA
ET JAI DIT NON NON NON
CA N’PREND PAS
JE N’SUIS PAS UN HOMME SI FACILE QUE CA
NON NON NON
CA N’MARCHE PAS
TOUT CE QUE VOUS ME RACONTEZ LA J’Y CROIS PAS
ELLE M’A DIT " SI TU VEUX JE T’OFFRE UN VERRE "
J’AI DIT " NON MERCI, J’EN AI TOUT PLEIN A LA MAISON
MEME SI J’EN AI CASSE UN LA SEMAINE DERNIERE
IL M’EN RESTE UNE BONNE DIZAINE DANS L’ARMOIRE DU SALON "
LA FILLE M’A REGARDE DE LA TETE AUX PIEDS
ET PUIS DES PIEDS A LA TETE, ELLE AVAIT PAS BIEN REGARDE
ELLE A FINI PAR S’EN ALLER
J’AI ENFIN PU TERMINER - MON CAFE
PARC’ QUE NON NON NON
CA N’PREND PAS
JE N’SUIS PAS UN HOMME SI FACILE QUE CA
NON NON NON
CA N’MARCHE PAS
TOUT CE QUE VOUS ME RACONTEZ LA J’Y CROIS PAS
NON NON NON
CA N’PREND PAS
JE N’SUIS PAS UN HOMME SI FACILE QUE CA
NON NON NON
CA N’MARCHE PAS
TOUT CE QUE VOUS ME RACONTEZ LA J’Y CROIS PAS
Retrouvez les 1ères dates STTELLLA
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
02/03/2019 - MARCHIENNE-AU-PONT / ROCKERILL (SOLD OUT)
03/03/2019 - KAIN (COMPLET)
05/05/2019 - INCOURT / INC'ROCK FESTIVAL
21/06/2019 - CHATELET
13/07/2019 - NAMUR
20/07/2019 - SPA / FRANCOS
31/08/2019 - SCENE SUR SAMBRE
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