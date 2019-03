Une Tranche de vie tirée d'une histoire fausse, Pas Si facile Que Cela !

PAS SI FACILE QUE CA !

C’ETAIT AU DEBUT DU PRINTEMPS

OU BIEN A LA FIN DE L’ETE

C’ETAIT LA JOIE, J’ETAIS CONTENT

J’AVAIS ENVIE DE M’AMUSER - YOUPIE YEAH

JE SUIS ENTRE DANS UN BAR - BAR BAR

BRANCHE PAS RINGARD

JE ME SUIS ASSIS AU COMPTOIR

J’AI COMMANDE UN CAFE NOIR - TOUT NOIR

UNE FILLE SUPER S’EST APPROCHEE

ELLE M’A DIT " LAISSE-MOI TE REGARDER "

MOI J’AI DIT " ECOUTEZ MADAME SI VOUS VOULEZ…

MAIS Y’A PAS GRAND CHOSE A VOIR VOUS SAVEZ "

ELLE M’A DIT " MAZETTE T’ES VACHEMENT BEAU!

TU RESSEMBLES A LEONARDO DI CAPRIO "

JE ME SUIS DIT " OUILLE OUILLE QU’EST-CE QUE CA?

CETTE FILLE DEVRAIT ALLER VOIR UN OPHTALMO

ET JAI DIT NON NON NON

CA N’PREND PAS

JE N’SUIS PAS UN HOMME SI FACILE QUE CA

NON NON NON

CA N’MARCHE PAS

TOUT CE QUE VOUS ME RACONTEZ LA J’Y CROIS PAS

ELLE M’A DIT " HE SUPER FELICITATIONS !

T’ES TROP BIEN HABILLE ON DIRAIT UN BARON !

JE SUIS CERTAINE QUE TU TROUVES TES VETEMENTS

CHEZ JEAN-PAUL GAULTIER OU YVES SAINT LAURENT "

J’AI REGARDE MON TSHIRT, CELUI AVEC GARGAMEL

C’ETAIT BIEN LA PREMIERE FOIS QU’ON ME DISAIT UN TRUC COMME CA

CA ME CHANGEAIT DE LA RITOURNELLE

QUI DIT QUE JE SUIS HABILLE COMME FABIOLA

ET JAI DIT NON NON NON

CA N’PREND PAS

JE N’SUIS PAS UN HOMME SI FACILE QUE CA

NON NON NON

CA N’MARCHE PAS

TOUT CE QUE VOUS ME RACONTEZ LA J’Y CROIS PAS

ELLE M’A DIT " SI TU VEUX JE T’OFFRE UN VERRE "

J’AI DIT " NON MERCI, J’EN AI TOUT PLEIN A LA MAISON

MEME SI J’EN AI CASSE UN LA SEMAINE DERNIERE

IL M’EN RESTE UNE BONNE DIZAINE DANS L’ARMOIRE DU SALON "

LA FILLE M’A REGARDE DE LA TETE AUX PIEDS

ET PUIS DES PIEDS A LA TETE, ELLE AVAIT PAS BIEN REGARDE

ELLE A FINI PAR S’EN ALLER

J’AI ENFIN PU TERMINER - MON CAFE

PARC’ QUE NON NON NON

CA N’PREND PAS

JE N’SUIS PAS UN HOMME SI FACILE QUE CA

NON NON NON

CA N’MARCHE PAS

TOUT CE QUE VOUS ME RACONTEZ LA J’Y CROIS PAS

NON NON NON

CA N’PREND PAS

JE N’SUIS PAS UN HOMME SI FACILE QUE CA

NON NON NON

CA N’MARCHE PAS

TOUT CE QUE VOUS ME RACONTEZ LA J’Y CROIS PAS