Une dernière saison pour Clem... Info ou intox ?

Philippe Lellouche était avec nous de bonne heure et bonne humeur ce matin pour nous parler du retour de la série Clem sur la Une ce soir à 20h30.

Dans cette 8e saison, Clem est désormais installée dans un appartement avec ses deux enfants. Mais elle remet tout en question, son amour, son boulot et cie. Heureusement, elle est toujours soutenue par sa mère (Victoria Abril) et le compagnon de celle-ci (Philippe Lellouche).

"C'est la dernière saison de Clem" titre la DH...

Philippe, info ou intox ? non, je n'ai pas dit que c'était la dernière - je dis que pour la première fois, la question se pose vraiment !

On a fait un peu le tour de l'histoire, la maladie, l'alcoolisme, le divorce, ... Il faut sortir de ces histoires de famille pour trouver des sujets plus sociétaux si on continue les tournages. Ca se jouera à l’audimat !

Il y a un esprit de famille merveilleux dans cette série et sur les plateaux, c'est vraiment chouette à faire.

"Il faut partir tant qu'il fait beau ! "

Ca fait trois ans que vous êtes là... l'amour ne dure que trois ans ? ... ou 7, c'est selon !

Hors Clem, Phillippe Lellouche c'est aussi de l'animation en télé. "Oui mais pour moi, c'est presque pas un travail". Ce sont trois demeurés qui ont 12 ans d'âge mental et qui ont des voitures !

D'autres projets ?

Beh oui du théâtre, j'étais à Uccle dernièrement ! Ah bon et vous ne nous en avez rien dit !

Un film en perspective ? Oui, celui de Claude Lelouche.

Voilà une actualité bien chargée et on croise les doigts pour l'audimat de Clem... Show must go on !