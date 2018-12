Une Coupe du monde de hockey un peu complexe...

Beaucoup de surplace des leaders ce week-end en championnat de foot. Cette période très irrégulière coïncide avec les démêlés judiciaires d'Ivan Leko, ce joueur inculpé pour blanchiment d'argent et libéré sans condition. Ce qui est intéressant dans le classement, hormis les écarts de points, c'est la lutte pour figurer dans le top 6 : le Standard et Charleroi se battent au coude-à-coude pour grimper dans le tableau.

Suite et fin de la saga de la Copa Libertadores délocalisée à Madrid pour ses émeutes à Buenos Aires lors de la finale retour. Hier soir, le match a finalement eu lieu face à River Plate qui l'a remporté. Pour cette rencontre, pas moins de 4000 agents de police ont été déployés.

Le 8/9 - Le sport - River Plate VS Boca Juniors - © Tous droits réservés

Coupe du monde de hockey un peu complexe...

Le 8/9 - Le sport - Coupe du monde de hockey - © Tous droits réservés

La Belgique dispute en Inde la coupe du monde de hockey. Elle termine son premier tour avec deux victoires et un partage, mais au lieu d'être simplement qualifiée pour les 1/4 de finale, elle doit d'abord passer par un cross-over devant le Pakistan pour voir si, oui ou non, elle aura droit de passer au second tour.