Une centaine de refuges pour animaux en Région Wallonne... Un vrai secteur d'activité !

Sébastien de Jonge était avec nous dans le 8/9 ce matin pour nous parler de "Chiens et chats sans collier" - un focus sur le refuge pour animaux diffusé le dimanches à 20h15 sur la Une.

Hier, vous avez pu découvrir ce nouveau numéro de Chiens et chats sans collier, une plongée dans le quotidien des soigneurs d’un refuge animalier à Perwez. Là, l’équipe peut accueillir jusqu’à 200 chiens et chats en détresse. Sébastien nous entraîne dans sa vie, tournée vers le bien-être animal.

La vie au sein du refuge...

Les gens pensent qu'on ne fait pas grand chose, or il est un boulot de fou au sein d'un refuge!

Pour les adoptions... Si un chien n'est pas adopté, on le met en déstockage ? La majorité des animaux en refuge reste très peu de temps : 2-3 semaines - ils retrouvent rapidement une nouvelle famille. Il est primordial de trouver la personne qui convient. Il est vrai que les chats noirs, les animaux plus vieux et les "moins beaux"... ils restent plus longtemps !

Une seconde saison...

Et oui ça a changé beaucoup de choses pour les refuge, il y a eu un impact positif très important à la suite de ces diffusions télé. Au sein du refuge, émotionnellement ce n'est pas facile tous les jours, il est parfois de la violence - il faut faire la part des choses. C'est la part la plus difficile du boulot. Il y a des personnes qui viennent pour "échanger" des animaux et on n'accepte pas évidemment. Jusqu'à la mort de l'animal, il reste la propriété du refuge. On défend la cause animale - on suit les chats et les chiens ainsi au fil de leur vie.

Il y a une centaine de refuge en région wallonne - c'est un vrai secteur d'activité !

Comment aider ?

On peut donner un peu de son temps au refuge, pour les soins - pour cajoler, il y a des donateurs aussi.

A suivre ... Chiens et chats sans collier : les dimanches 3 et 10 juin.