Une aventure nommée Federer... Thomas Sotto partage sa passion pour le joueur suisse

Thomas Sotto était dans le 8/9 ce matin pour nous présenter son livre Une aventure nommée Federer.

Journaliste-présentateur de Complément d’enquête sur France 2 et joker de Laurent Delahousse au JT, Thomas Sotto partage dans ce livre sa passion pour le joueur de tennis suisse.

Federer, c’est l’homme aux vingt titres du Grand Chelem… et peut-être plus puisque Wimbledon arrive bientôt ! Mais l’homme est discret. Il parle peu et reste mystérieux.

Au travers de ses victoires et des personnes qui le côtoient, Thomas Sotto brosse dans ce livre un portrait-puzzle de " Rodgeur ".

Véritable fan de Federer - Thomas Sotto saoule d'ailleurs ses auditeurs avec tout le débordement de sa passion. Du reste, Le journaliste souligne toute sa chance d'avoir pu rencontrer le tennisman. "J'ai eu la chance de le connaitre un peu". "Vous êtes mon fan le plus bienveillant" lui confiera Federer. Ce livre s'ouvre cependant aux confidences. Federer, c'est une construction depuis l'enfance. C'est le fruit de son propre travail, c'est sa passion à lui et non celle de ses parents. Ce qui l'anime ce jour est exactement la même flamme qui animait l'enfant qu'il était alors.

Il a gagné 11 fois Roland Garos, c'est inouï !

Côté radio, Thomas vous avez été évincé d' Europe 1... sur quel terrain allons-nous vous retrouver ?

J'aime le job, je me suis régalé avec la matinale. En refaire ? ... Pas maintenant mais refaire de la radio oui.

Complément d'enquête se termine aussi pour notre journaliste bienveillant... On laisse le temps au temps ! Affaire à suivre.