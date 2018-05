Un week-end "Sport Terrils pour tous"... On dit OUI !

Week-end "Sport Terrils pour tous" au Bois du Cazier, ces samedi et dimanche

Sarah nous propose de faire du sport en famille dans un lieu insolite et historique, classé par l’Unesco: à l’ancien charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle qui s’étend sur 26 hectares de terrain boisé et 3 terrils. Animations et sports pour les adultes et les enfants. C’est gratuit... Chaussez vos baskets!

On pourra tester des disciplines originales et bien des jeux:

Descente en tyrolienne d’un terril.

Slackline : marcher en équilibre sur une corde.

Spider Tour : une haute tour en filets qu’on grimpe comme une araignée et qu’on redescend en toboggan.

Snag Golf : golf avec balles velcro à tirer sur des cibles, comme aux fléchettes.

Death ride depuis un chevalement de l’ancienne mine (tour en métal qui supporte le mécanisme qui servait à remonter les mineurs et le charbon), encore plus rapide que les éditions précédentes.

Mais aussi: poneys, châteaux gonflables, train touristique, barbecue, accrobranche dans les bouleaux qui ont poussé sur le site, VTT, marche nordique sur les terrils, escalade, spéléo…

La découverte des terrils est passionnante: "Les Petites Alpes en Sol Mineur", aujourd’hui recouvertes de végétation, avec faune et flore parfois étonnantes (plantes exotiques!) à toute l’année: balades nature.

On peut profiter du week-end pour visiter l’ancien site minier: A voir: l’Espace 8 août 1956 (dédié à la catastrophe), le Musée de l’Industrie et le Musée du Verre, l’expo Parcours de Migrants (vivre une expérience de migration depuis le lieu de départ jusqu’à l’arrivée en Belgique). Location d’audioguides et, pour les enfants: livret-jeu du Petit Mineur, avec énigmes et questions qui vont conduire aux endroits les plus intéressants (loge, salle des pendus...).

Plus d’infos: www.leboisducazier.be et vivacite.be