Un village Gaulois sera de la Fête... Nationale Française à Liège

La Cité Ardente fête le 14 juillet (jour de la Fête Nationale française), dit-on, davantage que le 21 juillet (jour de la Fête Nationale belge) et bien plus encore que dans certaines villes françaises. Une tradition qui remonte à 1944.

Au programme donc demain soir: un grand feu d’artifice, l’un des plus beaux du pays, qui commencera à 22h45, sur l’Esplanade de l’Europe (à côté du Palais des Congrès, le long de la Meuse, avec 18 minutes de tirs sans interruption jusqu’au bouquet final.

Pour le voir, le meilleur endroit est bien sûr le long de la Meuse ou alors, sur les hauteurs de Liège, aux coteaux de la Citadelle, d’où on a une vue superbe sur toute la ville et le fleuve.

Mais il y aura aussi des festivités toute la soirée , de 18h30 à 1h du matin: théâtre de marionnettes pour les enfants, blind test géant, bal populaire et concerts de groupes de cover (Acoustic Line et D6bels). Tout est gratuit!

Et tant qu’à fêter la France, rendez-vous également au Village Gaulois (dont c’est le dernier week-end) , devenu la manifestation la plus fréquentée de Liège (après les festivités du 15 août). Rendez-vous sur la place Saint-Paul, dans le centre de Liège, dans la zone piétonne.

