Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous la Une de vos Quotidiens.

Dernière Heure"Un resto sur 2 victime de grivèlerie" Il n’y a pas que la black box et le no show (fait de réserver une table et de ne pas se présenter au restaurant) qui fait des dégâts dans l’Horeca. En effet, la grivèlerie est un fléau qui touche plus d’un établissement sur deux. Selon une enquête du SNI (Syndicat national des indépendants), 51 % des restaurants sondés avouent avoir déjà été confrontés au phénomène cette année. C’est 33 % de plus que selon la dernière enquête du SNI, réalisée en 2014.“Les statistiques de la police vont dans le même sens”, confirme Christine Mattheeuws, présidente du SNI. “Les forces de l’ordre ont constaté 567 cas en 2017 contre 471 en 2014. Et ce n’est là qu’une petite partie des actes commis puisque seuls 16 % des faits sont effectivement déclarés.”Pour le SNI, il est donc impératif que les victimes de grivèlerie portent plainte chaque fois qu’ils sont confrontés à des clients indélicats. Un quart des établissements confient être confrontés à ce problème chaque mois et pour 2 % d’entre eux, le phénomène se produit même tous les jours. Ce qui rend la grivèlerie difficile à contrer est qu’il est quasi impossible de rattraper les clients qui partent sans payer.

Sud Presse" Ils marchent sur les arches des ponts pour le plaisir ! ; - © Tous droits réservés Escalader l’arche d’un pont, marcher dessus et poster la vidéo en ligne : ça semble être le nouveau jeu extrêmement dangereux de plusieurs jeunes en quête de sensations. Une très mauvaise idée. " Un comportement dangereux ", déplore la police, un jeu tendance qui peut très mal tourner... C’est une mode très dangereuse et plusieurs cas ont été recensés ces dernières semaines du côté néerlandophone. Avec la crainte de voir débarquer ce mode de loisir extrême du côté francophone. À Harelbeke, en Flandre occidentale, les personnes qui habitent à proximité du pont " Kuurnebrug " voient régulièrement des personnes traverser l’édifice. En courant ou en marchant, il y en a pour tous les goûts.

Dernière Heure"166 nouveaux radars sur les routes wallonnes" ; - © Tous droits réservés La Wallonie n’est plus très loin d’atteindre son objectif pour 2020 : moins de 200 tués par an sur les routes. Ils étaient encore 207 en 2018. Pour descendre sous ce seuil historique, les autorités wallonnes ont mis les grands moyens: 166 nouveaux radars vont être installés d’ici à 2020, à l’initiative du gouvernement wallon.Leur installation vient de débuter. Parmi ces nouveaux appareils, on dénombre 132 radars fixes, mais aussi 24 radars tronçons et 11 radars feux rouges. Les fameux radars tronçons sont des appareils très efficaces: sur base de caméras infrarouges, ils calculent la vitesse moyenne d’un véhicule sur une distance donnée (parfois plusieurs kilomètres) et n’émettent pas de flash lumineux. “Cela change la philosophie: il n’est pas question de piler sur les freins quelques mètres avant l’appareil” , prévient Carlo Di Antonio (CDH), ministre wallon de la Mobilité, initiateur du projet. Quant aux radars feux, ils détectent non seulement la vitesse excessive mais aussi le franchissement d’un feu rouge.

L'avenir"Occasion à saisir : l’armée vend ses mythiques C-130" ; - © Tous droits réservés C’est une vente exceptionnelle qui va prochainement se clôturer, celle des mythiques C-130 de l’armée belge. "Le C-130 c’est une légende, un peu comme le Seaking". Le lieutenant-colonel Bart Scholliers ne peut réprimer un petit pincement au cœur quand il parle de la vente prochaine des C-130 de l’armée. Il faut dire que ces avions, véritables cargos du ciel, font partie du quotidien de la Composante Air depuis 1972. Plus de 45 années de bons et loyaux services. Et clairement, même si l’armée belge a décidé de les remplacer, ils pourront encore se rendre utiles sur le terrain d’opération diverses, qu’elles soient purement militaires ou humanitaires.