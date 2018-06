Un "Live" tout en douceur et beaucoup de "Love" avec Pierre Lizée

En 2016, Pierre Lizée avait rejoint l'équipe des Cats on trees durant les Blinds de The Voice Belgique et était parvenu jusqu'en demi-finale. Son influence a toujours été la pop anglaise. Une influence musicale et vestimentaire puisque c'est directement sur un site anglais que Pierre commande sa garde-robe! Une influence qu'on retrouve dans ce premier titre "Chemical love" qui mêle la pop, le rock et les sonorités électroniques.

Lors de sa participation à The Voice Belgique, des rumeurs courent suite à son élimination surprise. En effet, ses coaches l’éliminent aux portes de la finale. Il n’en faut pas plus, pour que certains pensent que c’est une façon de laisser Pierre libre de signer un contrat avec une maison de disque… mais selon Pierre, rien de tout ceci n’était vrai !

C’était faux en fait. Par la suite, j’ai eu de belles scènes, mais je n’ai pas signé de contrats.

Ceci étant dit, pas d’animosité entre Pierre et ses coaches, d’ailleurs ils sont toujours en contact.

Ce n’est pas toujours évident de se voir car ils sont de Toulouse, mais on est resté en contact.

S'il n'y a pas encore d’album de prévu on parle de la prochaine sortie d’un EP. Car après 2 ans d’absence, Pierre a déjà quelques morceaux de prêts en plus de son single " Chemical Love " qu’il nous a fait le plaisir d’interpréter en " Live " ce matin dans le 8/9…. Dans une version " brut " guitare-voix.