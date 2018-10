Un juge décide de la garde du chat !

Petit détour par la librairie ce matin avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- L'Avenir : "le secteur spatial veut séduire les jeunes"

Ce ne sont pas que des ingénieurs, des astronautes mais aussi des agronomes, des juristes, des commerciaux, ... En Wallonie c'est un secteur qui se porte très bien. Le côté magique des années 60 a vieillit - il faut assurer la relève et susciter l'intérêt - séduire les jeunes sur ce secteur.

- La DH "Le standard en candidat au titre"

- La Gazette : " 70 000 canettes récupérées en 10 jours"

Au coeur de votre quotidien :

La DH : "Manuel de survie en temps de crise électrique" - Alors que le spectre des coupures de courant planera sur la Belgique cet hiver, voici quelques gestes pour économiser l'électricité proposés en ce dossier de la DH. Quelques astuces qu'il est bon de rappeler pour mieux consommer : Lancer votre lessive la nuit ! Baisser votre chauffage de quelques degrés, couper les appareils que vous n’utilisez pas, éteignez les lampes dans les pièces inoccupées, ... Des gestes évidents, simples mais qui font toute la différence, pensez-y !

Sud Presse : "L'automne fatal pour les animaux de nos forêts"... C'est la période de la chasse, les animaux fuient et se retrouvent sur les routes - le nombre d'accidents avec les animaux se multiplient de façon conséquente en cette période. Et puis, ils prennent leur temps pour traverser les routes les bougres non ? On a tué une centaine de renards par exemple, des hérissons par milliers,... on envisage des ponts pour les écureuils pour qu'ils astiquent leurs noisettes plus tranquillement, ... !

La DH : "Le juge décide où le chat doit habiter" ! En cas de séparation, on connait la garde alternée pour les enfants, la répartition des biens et puis pour le chat ... que faire ? Le juge accorde l'animal à la personne dont le nom figure dans le passeport, soyez vigilant - pensez-y en temps et en heure !