- Ciné Télé Revue : "Barbara et Maureen Louys : leur nouveau défi canin"

L'une déjà créatrice de textiles pour chien, l'autre créatrice de bijoux... A deux, elles s'associent et créent une nouvelle collection de colliers pour chien.

Le petit plus? Des bénéfices versés à l'association "Sans collier" de Perwez. Pour exemple, à l'achat du collier à une perle, d'une valeur de 79€, 10€ seront reversés à cette association.

- Paris Match :

"Les animaux malades du plastique"

Les déchets non biodégradables s'accumulent et condamnent de plus en plus d'espèces.

"Première ferme automatisée"

Ce sont des robots qui gèrent la culture, identifient les cellules malades, etc.

- Femmes d'aujourd'hui : "Un hiver dans le Grand Nord"

Présentation de la Laponie cette semaine dans le Femme d'aujourd'hui : terres sauvages, mais préservées et encadrées, maison et village du Père Noël, balades en traîneaux, hôtels igloo, moto neige, ... Ce village authentique peut aller de -19° à -52° !

Vous pourrez également y rencontrer le peuple autochtone et suivre une course de renne.