Un grand cri d'amour... Alain Leempoel & Natacha Amal en mal d' Ego.

Le comédien Alain Leempoel était avec nous ce matin pour nous présenter la pièce de théâtre Un grand cri d’amour.

Une pièce écrite par l'actrice française Josiane Balasko, jouée par Natacha Amal et Bernard Cogniaux aux côtés d’Alain Leempoel.

Un grand cri d’amour...

C’est l’histoire d’un couple de vedettes sur scène comme à l'écran. Séparés l’un de l’autre par les événements de la vie, ils se retrouvent pour jouer un nouveau spectacle comme au bon vieux temps. Cette pièce vous fait découvrir l’envers du décor, ce que vous ne voyez jamais sur scène : les rencontres entre les personnages, les répétitions, le montage du décor…

Un grand cri d' Ego...

Ce sont deux stars qui sont sur le retour - deux stars à l'égo surdimensionné - un couple à l'époque - ils ne savent plus se voir en peinture et pourtant, les voilà réunis pour un coup médiatique et c'est l'enfer !

Si les comédiens avaient l'égo de ces personnages, peu de pièces arriveraient à terme ! Les deux stars s'arrachent les yeux en permanence et ce durant les répétitions, en coulisses, durant le montage, ...

Le trait est forcé, on joue la démesure à outrance, c'est du Balasko pur jus, ça dégomme à merveille.

Si ça existe en vrai ? OUI ! Certains se croient vraiment tout permis... made in France ! Ca, c'est dit. Des noms ? ... En version podcast.. re-oui !

Et votre collaboration - l'un d'entre vous cherchait -il plus la lumière ? On est issu de la même école Natacha et moi, c'est une osmose parfaite. Alors oui on aime être admiré mais c'est l'entente du groupe qui prévaut. On s'amuse et ça c'est le plus important.

Le côté star en Belgique n'est pas de mise, on montre davantage les dents en France et en Amérique pour s'imposer. Ici on est dans une autre démarche. il est davantage de respect, on est juste la "vedette" d'un soir, il y a quelque chose de sympa et non d'envahissant !

Une belle tranche de rire à s'offrir jusqu’au 18 novembre à BRUXELLES au Théâtre des Galeries.